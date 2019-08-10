«С фильтрами или без них все равно самая лучшая»: поклонники Аллы Пугачевой обсуждают ее шокирующие фото «без ретуши»

Фанаты предполагают, что админы страницы специально состарили Примадонну на фото, чтобы сделать себе на этом пиар, и осудили их за это: «Если вы фан-страница, зачем такое показывать? Она намного лучше выглядит», «Зачем вы это сделали и выложили такие фото. Это пиар?», «Как будто фотограф спецом выбирал из сотни фоток самые неприглядные....», «Наоборот может быть? Эффект состаривания на лицо. Алла прекрасно выглядит», «Она не выглядит так на самом деле. Обычно папарацци вот так нарочно снимают в самом невыгодном свете, а потом надписывают гадости», «Не понимаю для чего выкладывать такие фото... камера оч часто искажает и ухудшает реальное состояние», «Такое впечатление, что наоборот, применили эффект состаривания. Сейчас прошёл флешмоб у молодых», «У меня тоже такое впечатление, что присутствует эффект состаривания», «Ну это уже слишком — ямок налепили на лице! Может и будет так смотреться в 80. ВСЕ РАВНО ЛУЧШАЯ И ЛЮБИМАЯ», «Эти фото фальшивка...и фильтры тут ни при чем....специально все отфотошлепано...посмотрите видео....там все видно...прекрасно выглядит Алла Борисовна».

А как считаете вы?