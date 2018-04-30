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С бабочками на голой груди: Наталья Штурм вновь обнажилась на испанском пляже

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Фото из Instagram Натальи Штурм
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51-летняя певица Наталья Штурм поделилась с поклонниками новыми фото из отпуска.

Звезда 1990-х Наталья Штурм «взорвала» Instagram в прошлом году, когда внезапно начала публиковать в своем микроблоге очень откровенные снимки на грани фола. Сегодня она вновь порадовала поклонников и подразнила недоброжелателей, выложив свежие личные фото.

«Вот и сезон начался. Сердце пылает от солнца! А для святых и блюстителей чужой нравственности я аж два лифчика одела», — написала Наталья (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Действительно, звезда зачем-то надела сразу два одинаковых черных бюстгальтера, но для фото сдвинула их, продемонстрировав грудь во всей красе. Подписчики Натальи не поскупились на комментарии: «Для такой прекрасной груди, лифчики только лишние в кадре», «Как здесь горррячо...) К вам от Волочковой перенаправляют, кстати)) Фигурка — класс», «А зачем силиконовые сисяндры выставлять на весь белый свет, да еще в таком возрастееее????».

Фото: Instagram

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