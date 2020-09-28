Рыжеволосая красотка удивила Сеть тем, как выглядит с естественным макияжем и без него

В качестве доказательства своих слов она сделала коллаж из двух фотографий, на первой из которых на ее лице есть легкий макияж, а на другой на коже нет ничего, а затем перечислила, какие именно средства она использовала для создания подобного естественного образа, сред которых – тональная основа, два консилера, румяна, карандаш и укладочный гель для бровей, тени для век, тушь для ресниц и помада. Пост девушки быстро стал популярным и меньше чем за сутки собрал больше 11 тысяч комментариев. Рыжеволосые пользовательницы разделили возмущение топикстартера: «Ха-ха! Обожаю! Как тоже рыжая, понимаю, что люди действительно не осознают, что без выравнивания тона кожи мое лицо сильно отличается от моего тела», «В яблочко! Все говорят мне, что мой тональник слишком светлый! Эээ, нет! Это просто у меня куча веснушек, а основу я выбираю так, чтобы она сливалась с шеей и руками», «Моих ресниц просто не видно без туши. Как люди этого не понимают?», «Мои волосы цвета клубники, если я не пользуюсь косметикой, то вы просто будете не в состоянии рассмотреть мои брови и ресницы. Потому я просто не могу себе позволить ходить ненакрашенная!», «Многие мужчины думают, что им нравится наш внешний вид без макияжа, хотя на самом деле им просто нравится естественный мейк» – написали они под постом.

Фото: reddit

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