Русская экс-жена короля Малайзии похудела на 15 кг и начала свой бизнес

«Мисс Москва-2015» всегда славилась стройной и подтянутой фигурой, однако за время беременности она прилично прибавила в весе. После родов, как заявила Оксана, у нее на талии и бедрах «осели» 15 лишних килограммов, от которых она, впрочем, довольно быстро постаралась избавиться. Вернуть былую форму ей удалось всего за 3 месяца благодаря соблюдению нехитрых правил:

Воеводина строго следила за суточной калорийностью всего, что она ела. Ее дневная норма составляла всего 1380 ккал. Она постоянно перекусывала огурцами, чтобы не обмануть чувство голода и не не сорваться на перекус чем-нибудь вредным. Модель обратилась к диетологу, который составил ей меню на основе диеты по группе крови. Кстати, подобного питания она придерживается до сих пор. Дробный прием пищи также остался с ней после возвращения формы. Воеводиной очень понравилось есть практически все, что хочется, но небольшими порциями. Основная порция углеводов в меню Воеводиной приходится на утро, в остальные приемы пищи она старается есть преимущественно полезные белки.

Также похудеть бывшей жене короля Малайзии помогла цель: ей хотелось вернуть добеременную форму, чтобы подписать несколько рекламных контрактов. И благодаря силе воли ей это удалось: при росте 179 см Воеводина весит всего 52 килограмма.

Кроме того, после развода звезда решила полностью изменить свою жизнь и представила миру свой новый проект. В сети «Инстаграм» в октябре прошлого года девушка создала новую страницу под ником @beautyhints, которая посвящена советам красоты. Также она решила выпускать собственную бьюти-продукцию, у которой четко определена миссия: избавить девушек от мук выбора, предлагая лучшие средства по уходу. Оксана и ее команда тестируют образцы на себе в течение 2-3 месяцев, только после этого удачные средства попадают на рынок, поэтому они лично отвечают за качество косметики.

Кроме того, в бьюти-блоге появятся экспертные мнения косметологов и посты-подсказки, как выбирать косметику, ухаживать за собой и каким процедурам отдавать предпочтение, сообщается в «Комсомольской правде».