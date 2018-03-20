Рубашка на голое тело и сапоги: Юлия Высоцкая показала соблазнительное фото
44-летняя Юлия Высоцкая показала стройные ноги.
Стройная фигура Юлии Высоцкой всегда являлась предметом зависти ее коллег и поклонниц, ведь артистка признавалась, что не делает ничего особенного чтобы сохранять форму. Сегодня актриса снова показала свою сильную сторону на соблазнительном снимке.
«Какая фотография чувственная», «Фото !!! Весна приходит в тело,мышцы...Дышится глубже и по особенному... )», «Красавица», «Нимфа - Вы божественно красивы !!! Удачи !!!», — восхищены фолловеры.
Фото: instagram
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