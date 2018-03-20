Рубашка на голое тело и сапоги: Юлия Высоцкая показала соблазнительное фото

Стройная фигура Юлии Высоцкой всегда являлась предметом зависти ее коллег и поклонниц, ведь артистка признавалась, что не делает ничего особенного чтобы сохранять форму. Сегодня актриса снова показала свою сильную сторону на соблазнительном снимке.