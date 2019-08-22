«Рожденная в пене морской Афродита»: Анна Чиповская продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике

Анна Чиповская известна тем, что не любит распространяться о личном и редко выкладывает в Сеть откровенные фотографии. Ее страничка в социальной сети Instagram посвящена в основном работе и проектам, в которых она сейчас занята.

Актриса и со своим возлюбленным актером Дмитрием Ендальцевым стала выходить вместе в свет лишь этим летом, а до этого сознательно избегала вопросов о личной жизни.