«Рожденная в пене морской Афродита»: Анна Чиповская продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике

Анна Чиповская известна тем, что не любит распространяться о личном и редко выкладывает в Сеть откровенные фотографии. Ее страничка в социальной сети Instagram посвящена в основном работе и проектам, в которых она сейчас занята.
Актриса и со своим возлюбленным актером Дмитрием Ендальцевым стала выходить вместе в свет лишь этим летом, а до этого сознательно избегала вопросов о личной жизни.
Но из каждого правила есть исключение, и звезда едва ли не впервые выложила в своем профиле в снимок с отдыха. На нем она изображена выходящей из моря в очень красивом купальнике в стиле ретро, который, впрочем, не скрывает плоский живот и подчеркивает длинные, стройные ноги актрисы.
Фотография вызвала бурную реакцию пользователей и друзей Анны в социальной сети.
«Вы прекрасны», «Афродита, выходящая из моря! Обожаю вас! Актриса! Настоящая!», «Ретро. 50-е годы. Море и дева-джаз», «Купальник огонь! И не только он», «Очаровательная красотка», «Девушка Бонда. Джеймса Бонда», «Богиня», «Ангел моря», «Вы просто фантастично красивы» – это лишь немногие из длинного списка восхищенных комментариев пользователей.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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