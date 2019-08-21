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«Рот вечно открыт»: Викторию Боню обвинили в злоупотреблении филлерами и уколами красоты

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Instagram

Экс-участница реалити-шоу «Дом 2», телеведущая и светская львица Виктория Боня продемонстрировала подписчикам новый образ, но не все смогли его оценить по достоинству.

Виктория Боня славится тем, что очень активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram, где выкладывает фотографии с красных ковровых дорожек, демонстрирует сексуальные наряды и делится секретами красоты. Звезда гордится своей внешностью и не устает представать перед поклонниками в новых и новых образах.

При этом Боня регулярно заявляет, что ее красота – полностью натуральная и что она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и уколам красоты. Однако поклонники все больше сомневаются в искренности звезды в данном вопросе.

Поводом для сомнений стали последние публикации теледивы. На фотографиях Виктория демонстрирует два новых варианта макияжа: первый – созданный звездным визажистом Сердаром Камбаровым, второй она нанесла сама. Однако реакция на новые снимки оказалась не совсем той, которую ожидала светская львица. Фолловеры обвинили Боню в злоупотреблении филлерами и уколами красоты, по их словам, ее кожа выглядит чересчур гладкой и подтянутой.

«Лицо, как инопланетянина, треугольное. Подбородок сильно острый, некрасиво», «Хочется фото без обработок, а так – непонятно», «Боже, вся перетянута. Рот вечно открыт», «Вика, как вы спите? Это же ужас», «Что-то с контурингом напутано», «Слишком изогнутые брови», «Рот не закрывается», «Натянули до самого не балуй», «А на фото вообще кто?» – это лишь немногие из язвительных комментариев, на которые, к слову сказать, Боня никак не реагирует.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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