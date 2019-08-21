«Рот вечно открыт»: Викторию Боню обвинили в злоупотреблении филлерами и уколами красоты

При этом Боня регулярно заявляет, что ее красота – полностью натуральная и что она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и уколам красоты. Однако поклонники все больше сомневаются в искренности звезды в данном вопросе.

Поводом для сомнений стали последние публикации теледивы. На фотографиях Виктория демонстрирует два новых варианта макияжа: первый – созданный звездным визажистом Сердаром Камбаровым, второй она нанесла сама. Однако реакция на новые снимки оказалась не совсем той, которую ожидала светская львица. Фолловеры обвинили Боню в злоупотреблении филлерами и уколами красоты, по их словам, ее кожа выглядит чересчур гладкой и подтянутой.