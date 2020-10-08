Россиянок призвали не носить высокие каблуки ради того, чтобы понравиться мужчинам

Действительно, врачи-ортопеды неоднократно предупреждали, что неудобная обувь наносит порой непоправимый вред ногам. Согласно данным ВОЗ, 25% женщин старше 30 лет страдают различными заболеваниями, вызванными тесными туфлями на высоком каблуке. Главная причина этих проблем – неправильное распределение веса тела, который резко смещается на очень маленькую поверхность подушечек пальцев. При высоте каблука 6-7 сантиметров нагрузка увеличивается на 76%. Потому неудивительно, что появляются натоптыши, косточки пальцев и ахиллесово сухожилие деформируются, возникают боли в спине и пояснице, изменяется осанка, варикозное расширение вен, а у любительниц экстремальной высоты могут возникать даже скрытые трещины и переломы костей стопы.

В качестве оптимального ортопеды называют каблук в 2-4 сантиметра, так как при такой высоте нагрузка на стопы и позвоночник снижается до 22%.

Фото: depositphotos

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