passion.ru

Россиянок призвали не носить высокие каблуки ради того, чтобы понравиться мужчинам

Именно такой совет прекрасным дамам дал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Как передает издание «РИА Новости», на пресс-коференции, прошедшей в онлайн-формате на платформе МИА «Россия сегодня», Онищенко подчеркнул, что подобная обувь исключительно вредна для женского здоровья. «Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров», – заявил он.

Действительно, врачи-ортопеды неоднократно предупреждали, что неудобная обувь наносит порой непоправимый вред ногам. Согласно данным ВОЗ, 25% женщин старше 30 лет страдают различными заболеваниями, вызванными тесными туфлями на высоком каблуке. Главная причина этих проблем – неправильное распределение веса тела, который резко смещается на очень маленькую поверхность подушечек пальцев. При высоте каблука 6-7 сантиметров нагрузка увеличивается на 76%. Потому неудивительно, что появляются натоптыши, косточки пальцев и ахиллесово сухожилие деформируются, возникают боли в спине и пояснице, изменяется осанка, варикозное расширение вен, а у любительниц экстремальной высоты могут возникать даже скрытые трещины и переломы костей стопы.

В качестве оптимального ортопеды называют каблук в 2-4 сантиметра, так как при такой высоте нагрузка на стопы и позвоночник снижается до 22%.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!