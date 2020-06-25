Россиянки рассказали, до какого размера хотели бы увеличить грудь

На сегодняшний день женщины предпочитают, чтобы грудь выглядела «как своя, только лучше». Часто пациентки прибегают к пластике не из желания сделать формы более выдающимися, они просто хотят вернуть бюсту былой объем и форму, которые были утеряны после родов и кормления ребенка. И рынок современных имплантов, которые производители теперь делают более мягкими и комфортными, позволяет исполнить это желание, при этом грудь не потеряет чувствительность, а на ощупь будет сложно понять, что она ненастоящая. «Слава богу, наши пациентки прислушиваются к тому, что не нужно забывать о позвоночнике. При увеличении все анатомические формы должны быть соблюдены», — подчеркнула Дельник.

Также эксперт рассказала, какая пластическая операция в этом году наиболее востребована у россиянок. И это вовсе не ринопластика или увеличение груди, как можно было бы подумать. Как и во всем мире, в 2020 году женщины хотят добавить объема не в верхнюю часть тела, а в нижнюю. Ким Кардашьян и ее семейство популяризировали гипертрофированно большую пятую точку, потому наибольшим спросом стала пользоваться операция по увеличению ягодиц, причем не имплантами, а собственным жиром, который предварительно откачивается из проблемных участков тела.

Фото: depositphotos

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