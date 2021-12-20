Россиянкам рассказали, как сохранить здоровье волос зимой

По словам Галлямовой, зимой из-за шапок и перепадов температуры требуется более частое мытье головы, чем в другие сезоны. Причем это совсем не вредит волосам. «Излишки кожного сала, которые накапливаются и вы их не смываете, навредят волосам и коже волосистой части головы, вызывая при этом себорею. Нужно мыть голову по мере загрязнения», — объяснила трихолог в беседе со «Звездой».

В связи с сильными морозами, ветром и перепадами температуры повреждаются и кончики волос, отметила специалист. Защитить их от сухости можно с помощью бальзамов или масок, а также спрятав под шапку.

Кроме того, Юлия Галлямова предупредила о вреде сухих шампуней для здоровой кожи головы. «Они вредны, если вы их хорошо переносите. Не все их переносят по той же самой причине. У всех индивидуальное количество кожного сала выделяется. Если его слишком много и вы туда сухой шампунь, то, соответственно, может возникнуть раздражение. Если вы его переносите, можете использовать, конечно, сухой шампунь», — уточнила она.