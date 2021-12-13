Россиянкам объяснили, как эффективно избавиться от отеков и не столкнуться с обезвоживанием

Цельное молоко, сливки, сыр провоцируют отечность, тогда как продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты такой реакции не оказывают, отметила специалист. «Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Также глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отеков. Избыток глютена вредит каждому, попробуйте отказаться от него на пару месяцев, и вы заметите приятные изменения», — объяснила Ирина Караева «РИА Новости».

Кроме того, диетолог считает отказ от воды главной ошибкой при отеках. Дело в том, что из-за обезвоживания тоже может наблюдаться избыточное накопление жидкости в организме. «Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия», — заключила специалист.