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Россиянкам назвали простые способы укрепить ногти в домашних условиях

Крепкие, длинные блестящие ногти — мечта любой женщины, однако есть масса факторов, сказывающихся на их здоровье. Чтобы нивелировать их влияние, есть несколько простых процедур, которые можно без труда сделать дома. Это особенно актуально для тех, кто боится ходить в салон из-за пандемии, но о красоте ногтей не забывает.

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», есть целых 5 доступных способов поддерживать маникюр в хорошем состоянии и при этом вернуть ногтям крепость и здоровье. Первый из них – втирать в ногтевую пластину маску из кайенского перца. Чтобы ее приготовить, необходимо смешать 10 капель воды, ½ чайной ложки специи и 1 чайную ложку сливок. Полученную кашицу надо втереть в ногтевую пластину, надеть сверху одноразовые перчатки и оставить на 15 минут. По прошествии времени тщательно смойте с мылом. Важно! Пока держите маску на ногтях, не прикасайтесь к глазам – это может быть опасно!

Второй способ, доказавший свою эффективность еще на ногтях наших мам и бабушек, — маски с солью и лимонным соком. Смешайте щепотку соли со столовой ложкой сока и нанесите на ногти на 15-20 минут, затем смойте. Данная процедура убирает желтизну ногтевой пластины и препятствует ее расслоению. Идеальным укрепляющим средством станут теплые ванночки с морской солью, в которых необходимо держать руки в течение 20 минут. Проходить процедуру для максимального эффекта рекомендуется курсом — в течение 10 дней подряд, а потом сделать перерыв. Идеальным завершением должно быть нанесение крема на руки, чтобы избежать пересыхания кожи.

Если вариант с морской солью по каким-то причинам вам кажется не подходящим, укрепить ногтевую пластину можно при помощи смеси из столовой ложки оливкового масла и 3-5 капель лимонного сока. Наносить данное «лекарство» лучше на ночь, а чтобы не испачкать постельное белье, рекомендуется надевать перчатки. И еще один способ, который творит с ногтями настоящие чудеса, — восковые маски, которые можно делать каждый день. Эксперты рекомендуют для достижения максимального эффекта добавлять в разогретый воск яичный желток и пару капель персикового масла.

Фото: freepik

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