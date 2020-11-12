Россиянкам назвали простые способы укрепить ногти в домашних условиях

Второй способ, доказавший свою эффективность еще на ногтях наших мам и бабушек, — маски с солью и лимонным соком. Смешайте щепотку соли со столовой ложкой сока и нанесите на ногти на 15-20 минут, затем смойте. Данная процедура убирает желтизну ногтевой пластины и препятствует ее расслоению. Идеальным укрепляющим средством станут теплые ванночки с морской солью, в которых необходимо держать руки в течение 20 минут. Проходить процедуру для максимального эффекта рекомендуется курсом — в течение 10 дней подряд, а потом сделать перерыв. Идеальным завершением должно быть нанесение крема на руки, чтобы избежать пересыхания кожи.

Если вариант с морской солью по каким-то причинам вам кажется не подходящим, укрепить ногтевую пластину можно при помощи смеси из столовой ложки оливкового масла и 3-5 капель лимонного сока. Наносить данное «лекарство» лучше на ночь, а чтобы не испачкать постельное белье, рекомендуется надевать перчатки. И еще один способ, который творит с ногтями настоящие чудеса, — восковые маски, которые можно делать каждый день. Эксперты рекомендуют для достижения максимального эффекта добавлять в разогретый воск яичный желток и пару капель персикового масла.

Фото: freepik

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