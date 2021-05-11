Россиянкам наконец ответили, может ли обвиснуть грудь, если не носить бюстгальтер
Проблема обвисания груди влияет не только на внешний вид представительниц прекрасного пола, но и на их самооценку. Это может происходить по различным причинам, например, из-за резкого похудения, беременности, слабых грудных мышц. Также бытует мнение о том, что при отказе от бюстгальтера можно заметить, что грудь начинает обвисать, однако это не так.
Опровержение этому факту дал ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин, сообщает издание «Аргументы и факты». Отвечая на вопросы читателей, доктор заверил женщин, что никакой взаимосвязи между отказом от элемента нижнего белья и потерей форм нет.
Самой главной причиной изменений в зоне декольте считается старение и перерастяжение связок, поддерживающих грудь. Это происходит по следующей причине: «После менопаузы из-за снижения эстрогена количество соединительной ткани в груди уменьшается и связки растягиваются», — объяснил Сергей. А что касается женщин репродуктивного возраста, то неприятные изменения вызывает кормление грудью и набор веса. «Отсутствие бюстгальтера вызвать обвисание не может», — заключил врач.
Фото: freepik.com
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