Россиянкам наконец ответили, может ли обвиснуть грудь, если не носить бюстгальтер

Проблема обвисания груди влияет не только на внешний вид представительниц прекрасного пола, но и на их самооценку. Это может происходить по различным причинам, например, из-за резкого похудения, беременности, слабых грудных мышц. Также бытует мнение о том, что при отказе от бюстгальтера можно заметить, что грудь начинает обвисать, однако это не так.

Опровержение этому факту дал ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин, сообщает издание «Аргументы и факты». Отвечая на вопросы читателей, доктор заверил женщин, что никакой взаимосвязи между отказом от элемента нижнего белья и потерей форм нет.