Россиянка выиграла международный конкурс красоты для замужних женщин MRS Global Universe 2020

С 10 по 16 марта в Сингапуре и Индонезии прошел международный конкурс красоты для замужних женщин. В течение семи дней женщины со всего мира погрузились в увлекательное путешествие красоты со сложными, но безумно интересными этапами: конкурс талантов, фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Индонезии, вкусная местная еда и напитки, общение с прекрасными женщинами со всего мира.