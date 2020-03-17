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Россиянка выиграла международный конкурс красоты для замужних женщин MRS Global Universe 2020

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Жительница Новосибирска Диана Стахеева стала победительницей международного конкурса красоты MRS Global Universe 2020 для замужних женщин в Сингапуре.

С 10 по 16 марта в Сингапуре и Индонезии прошел международный конкурс красоты для замужних женщин. В течение семи дней женщины со всего мира погрузились в увлекательное путешествие красоты со сложными, но безумно интересными этапами: конкурс талантов, фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Индонезии, вкусная местная еда и напитки, общение с прекрасными женщинами со всего мира.

Фото: Пресс-служба

Финальное шоу состоялось 15 марта в Сингапуре и включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс с ответами на сложные вопросы, касающиеся проблем современного общества. Представительница России Диана Стахеева держалась уверенно все этапы и достойнейшим образом представила Сибирь, в итоге именно она стала победительницей. Второе место заняла представительница Мексики, а третье — Нидерландов.

Фото: Instagram

Диана — победительница многочисленных региональных и российских конкурсов красоты, учредитель ежегодного межрегионального турнира по холодовому зимнему плаванию в Бердске, рекордсменка Новосибирской области по плаванию в ледяной воде, руководитель семейного бизнеса, автор проекта по поддержке детского спорта и молодая мама очаровательной малышки. Приглашение представить Сибирь на международном конкурсе Диана получила благодаря победе в номинации Гран-при ежегодного проекта для женщин «Леди Евразия 2019».

Фото: Instagram, пресс-служба

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