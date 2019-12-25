Россиянка увеличила грудь вазелином, и врачам пришлось удалить ей обе молочные железы
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, ссылаясь на YouTube-канал Аланы Мамаевой, цель которого – борьба со злоупотреблениями в эстетической медицине, в 2002 году россиянка, которая предпочла остаться анонимной, захотела стать обладательницей более пышных форм, чем те, которыми наградила ее природа. Потому, когда знакомая ее подруги предложила ей увеличить грудь при помощи уколов вазелина, она при поддержке мужа согласилась на процедуру.
Более того, женщина сама же купила в аптеке шприцы и 6 упаковок жидкого вазелина и пригласила знакомую к себе домой, где та сделала ей инъекции даже без анестезии. Результат поначалу оказался впечатляющим – и она, и ее муж были очень довольны. Однако радость обретения желанных форм длилась недолго.
Фото: кадр из видео на YouTube "Вазелиновый ад"
Через 2 года женщина забеременела, и после рождения ребенка во всей красе проявились катастрофические последствия процедуры. У россиянки начался сильнейший мастит и воспаление, грудь стала нестерпимо болеть и на ощупь была как каменная. И когда из открывшейся раны вылился гной, она вынуждена была обратиться к врачу. «Врачи провели операцию по удалению вазелина и сказали, что мне не о чем беспокоиться, надо только ходить на перевязки. Однако я понимала, что что-то не так, – признается она. – При каждой перевязке я чувствовала, что раны сочатся. Мне было нестерпимо больно и стыдно».
Женщина признается, что, конечно, уже не раз пожалела о сделанном, и умоляет других не повторять ее ошибку, однако просит хирургов помочь ей избавиться от остатков вазелина из груди. В итоге команда пластических хирургов, решившая бесплатно помочь россиянке в рамках социальной акции, вынуждена была удалить женщине обе молочные железы и часть лимфоузлов, так как вазелин полностью пропитал их и превратил в жесткие, будто окаменевшие, текстуры. Доктор Ведров поясняет, что, к сожалению, другого выхода у него не было, но при благоприятном заживлении он обещал сделать женщине реконструктивную маммопластику через полгода.
«К сожалению, увеличение груди продуктами вазелинового типа – не редкость, – добавляет он. – И оно всегда сопровождается осложнениями. Это может произойти через год или два, в лучшем случае через три. Но в результате грудь воспаляется, образуется гной и уродство. Препарат пропитывает все ткани и лежит как камень. Но это не единичный случай, потому эту женщину и десятки подобных ей не надо критиковать или осуждать. Они и так достаточно наказали себя».
Фото: vostock-photo, кадр из видео
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