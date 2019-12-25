Россиянка увеличила грудь вазелином, и врачам пришлось удалить ей обе молочные железы

Женщина признается, что, конечно, уже не раз пожалела о сделанном, и умоляет других не повторять ее ошибку, однако просит хирургов помочь ей избавиться от остатков вазелина из груди. В итоге команда пластических хирургов, решившая бесплатно помочь россиянке в рамках социальной акции, вынуждена была удалить женщине обе молочные железы и часть лимфоузлов, так как вазелин полностью пропитал их и превратил в жесткие, будто окаменевшие, текстуры. Доктор Ведров поясняет, что, к сожалению, другого выхода у него не было, но при благоприятном заживлении он обещал сделать женщине реконструктивную маммопластику через полгода.

«К сожалению, увеличение груди продуктами вазелинового типа – не редкость, – добавляет он. – И оно всегда сопровождается осложнениями. Это может произойти через год или два, в лучшем случае через три. Но в результате грудь воспаляется, образуется гной и уродство. Препарат пропитывает все ткани и лежит как камень. Но это не единичный случай, потому эту женщину и десятки подобных ей не надо критиковать или осуждать. Они и так достаточно наказали себя».

Фото: vostock-photo, кадр из видео

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