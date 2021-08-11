Россиянка сделала грудь у хирургов из соцсети и теперь страдает от «адских» болей
Жительница Южно-Сахалинска решилась на пластическую операцию по увеличению груди, но вследствие сильно пожалела. Все потому, что результат не оправдал оптимистических ожиданий девушки Анны, а только наполнил ее жизнь болью. Отмечается, это не первый случай неудачной работы местного пластического хирурга, еще как минимум у нескольких пациенток после маммопластики появились проблемы в области декольте.
Девушка нашла местных пластических хирургов в сети Instagram и, доверившись им, запланировала операцию на апрель. Однако буквально через месяц швы на одной груди разошлись и появились свищи. «Боли адские продолжаются, свищ один проходит, другой появляется. У меня вся грудь в шрамах», — пожаловалась «РИА Сахалин-Курилы» островитянка Анна.
Врачи больницы заблокировали свою несчастную пациентку, а в сахалинском Росздравнадзоре ей посоветовали составить жалобу на работу хирургов. Кроме того, Анна не получила на руки договор об оказанной услуге, потому не может обратиться за юридической помощью.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Автор:
Популярное