Россиянка сделала грудь у хирургов из соцсети и теперь страдает от «адских» болей

Девушка нашла местных пластических хирургов в сети Instagram и, доверившись им, запланировала операцию на апрель. Однако буквально через месяц швы на одной груди разошлись и появились свищи. «Боли адские продолжаются, свищ один проходит, другой появляется. У меня вся грудь в шрамах», — пожаловалась «РИА Сахалин-Курилы» островитянка Анна.

Врачи больницы заблокировали свою несчастную пациентку, а в сахалинском Росздравнадзоре ей посоветовали составить жалобу на работу хирургов. Кроме того, Анна не получила на руки договор об оказанной услуге, потому не может обратиться за юридической помощью.