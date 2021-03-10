Блогерша с рекордно длинными ногтями поделилась секретом, как отрастить их

В течение 6 лет россиянка терпеливо отращивала ногти, и в конце концов их общая длина превысила полтора метра. Благодаря этому достижению она стала звездой социальных сетей – в TikTok у нее больше 2 миллионов подписчиков, а также она попала в российскую Книгу рекордов Гиннесса. При этом женщина признается, что у нее не было такой цели, ей просто было интересно, насколько ее ногти смогут отрасти и не сломаться. Чтобы укрепить их, Елена практически отказалась от использования лаков, зато регулярно делает ванночки с солью. Также она принимает витамины. Есть и минусы у ее увлечения: занятия спортом при таком необычном маникюре противопоказаны. Ее любимый большой теннис под запретом – ракетку держать неудобно, плавание тоже не лучшая идея, ведь вода размягчает ногти, в быту тоже приходится проявлять смекалку.

В середине 2020 года Елене надоело ходить со столь длинными ногтями, и она обрезала их в прямом эфире и теперь хочет продать свои сокровища тому, кто будет готов предложить за них круглую сумму.