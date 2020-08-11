Россиянка с огромной грудью 11 размера пожаловалась на неискренность и ветреность мужчин

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, у Бертье уже больше 686 тысяч подписчиков, которые не устают восхищаться ее красотой и роскошным телом, которое она без стеснения демонстрирует. Некоторые из наиболее настойчивых мужчин приглашают ее на свидания, осыпают подарками и даже зовут замуж. Однако секс-бомба пожаловалась, что не все из них так искренни, как ей казалось. Не так давно она выяснила, что многие из них пишут не только ей, но и ее коллегам в надежде на успех. Разочарованная женщина даже создала секретную группу в WhatsApp, чтобы обмениваться с подругами-моделями контактами неискренних и ветреных поклонников. Анастасия рассказала: «У меня была ситуация, когда один мужчина хотел, чтобы я пошла с ним поужинать, но я была занята и отменила свидание, а позже узнала, что он отвел в отель одну из моих знакомых моделей и даже подарил ей цветы, которые купил для меня. А другой парень писал одновременно мне и моей подруге и пытался пригласить нас обеих в романтический отпуск на одни и те же даты. После нескольких подобных ситуаций мы создали групповой чат, в котором разоблачаем незадачливых Казанов».

В настоящее время звезда не замужем, но признается, что обожает путешествовать и носить сексуальные наряды. И несмотря на неудачу в личной жизни она очень благодарна тому, что ей досталась такая пышная грудь. Из-за крутых изгибов фигуры она может выглядеть сексуально даже в обычной футболке, правда чаще всего одежду ей приходится шить на заказ.

Фото: Instagram artdikaya _

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