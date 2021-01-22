Россиянка решила сделать блефаропластику и осталась с разными по форме глазами
Как сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда», россиянка выбрала одного из самых популярных пластических хирургов социальной сети Instagram: ей понравились работы профессионала, потому она и записалась к нему на консультацию. Врач заявила о необходимости проведения блефаропластики, но сообщила, что в клинике довольно плотная запись, потому попасть на операцию можно только через 6 месяцев.
Женщина решила, что имеет смысл подождать, чтобы помощь ей оказал востребованный и проверенный специалист. Предварительно согласованная стоимость операции была 130 тысяч, которую и зафиксировали на бланке консультации. Однако, когда она пришла в клинику для подготовки к вмешательству, ей озвучили сумму вдвое больше изначальной – вернуться к первоначальной оплате удалось только после переговоров с руководством.
Однако и результат операции россиянке не понравился. «Первую часть операции я была под местной анестезией и понимала все, что происходит. Я слышала, что в операции участвует еще какой-то другой врач. Я даже спросила своего хирурга: «Точно вы меня оперируете?». Они в ответ только посмеялись надо мной. Потом я уже была под общим наркозом — не знаю, что происходило», – призналась она. Глаза пациентки получились асимметричными, на одном глазу из-за сильно натянутой кожи вывернулось веко. Врачи уверяли, что все пройдет, как только закончится реабилитация, но, к сожалению, этого не произошло. Позднее выяснилось, что операцию проводила аспирантка врача. Теперь пострадавшая намерена обратиться в суд и требовать возврата потраченных денежных средств и компенсацию за причинение морального вреда.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!