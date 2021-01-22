Россиянка решила сделать блефаропластику и осталась с разными по форме глазами

Как сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда», россиянка выбрала одного из самых популярных пластических хирургов социальной сети Instagram: ей понравились работы профессионала, потому она и записалась к нему на консультацию. Врач заявила о необходимости проведения блефаропластики, но сообщила, что в клинике довольно плотная запись, потому попасть на операцию можно только через 6 месяцев.

Женщина решила, что имеет смысл подождать, чтобы помощь ей оказал востребованный и проверенный специалист. Предварительно согласованная стоимость операции была 130 тысяч, которую и зафиксировали на бланке консультации. Однако, когда она пришла в клинику для подготовки к вмешательству, ей озвучили сумму вдвое больше изначальной – вернуться к первоначальной оплате удалось только после переговоров с руководством.