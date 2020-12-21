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Россиянка едва не ослепла после того, как «мастер» приклеила ей ресницы суперклеем

Молодая женщина всего лишь хотела стать немного эффектнее, но едва не поплатилась за это зрением.

Как сообщает телеканал «360», девушка по имени Наталья обратилась к местному мастеру Елене, которого ей посоветовали как превосходного специалиста по маникюру. Во время процедуры та сообщила своей клиентке, что занимается не только ногтями, но и наращиванием и татуировками. Россиянка несколько раз обращалась к ее услугам и осталась очень довольна, после чего решила сделать у нее и ресницы.

Поначалу женщине казалось, что все прошло хорошо, но когда она приехала домой, обнаружила на ресницах подозрительный белый налет и засохшие куски клея: «Все это мне очень резало глаза. Я позвонила Елене и попросила, чтобы она переделала свою работу, на что она мне сказала приходить послезавтра. 8 декабря она мне сделала, 9-го я мучилась, никуда не выходила, сульфацил капала, а 10-го числа к ней приехала, уже с красными глазами», — пояснила Наталья.

Мастер предложила ей снять наращивание или нарастить новые – прямо на те, что уже приклеены. Когда клиентка попросила просто полностью переделать работу, Елена была не слишком довольна, но согласилась и в ходе процедуры нанесла ей на ресницы какую-то странную жидкость, которая начала сильно жечь ей глаза. Наталья признается, что ей было очень больно, ресницы еле удалось снять. А когда мастер начала приклеивать новые, девушка почувствовала характерный резкий запах суперклея. Более того, по окончании наращивания она начала задыхаться и не смогла открыть левый глаз. А по дороге домой все стало еще хуже: начались жжение и резь в глазах, а через некоторое время появились серьезные проблемы со зрением. В результате Наталье пришлось обратиться в салон, чтобы снять ресницы, и мастера были в шоке, потому что ни одна жидкость не могла размягчить клей.

Избавившись от наращивания, россиянка пошла к офтальмологу, который объяснил, что ее зрение действительно упало, а если бы она не предприняла меры, могла бы и вовсе ослепнуть. В результате Наталья придала всю историю огласке в Интернете, а заодно написала жалобу на мастера в Роспотребнадзор.

Фото: pixabay

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