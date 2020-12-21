Россиянка едва не ослепла после того, как «мастер» приклеила ей ресницы суперклеем
Как сообщает телеканал «360», девушка по имени Наталья обратилась к местному мастеру Елене, которого ей посоветовали как превосходного специалиста по маникюру. Во время процедуры та сообщила своей клиентке, что занимается не только ногтями, но и наращиванием и татуировками. Россиянка несколько раз обращалась к ее услугам и осталась очень довольна, после чего решила сделать у нее и ресницы.
Поначалу женщине казалось, что все прошло хорошо, но когда она приехала домой, обнаружила на ресницах подозрительный белый налет и засохшие куски клея: «Все это мне очень резало глаза. Я позвонила Елене и попросила, чтобы она переделала свою работу, на что она мне сказала приходить послезавтра. 8 декабря она мне сделала, 9-го я мучилась, никуда не выходила, сульфацил капала, а 10-го числа к ней приехала, уже с красными глазами», — пояснила Наталья.
Мастер предложила ей снять наращивание или нарастить новые – прямо на те, что уже приклеены. Когда клиентка попросила просто полностью переделать работу, Елена была не слишком довольна, но согласилась и в ходе процедуры нанесла ей на ресницы какую-то странную жидкость, которая начала сильно жечь ей глаза. Наталья признается, что ей было очень больно, ресницы еле удалось снять. А когда мастер начала приклеивать новые, девушка почувствовала характерный резкий запах суперклея. Более того, по окончании наращивания она начала задыхаться и не смогла открыть левый глаз. А по дороге домой все стало еще хуже: начались жжение и резь в глазах, а через некоторое время появились серьезные проблемы со зрением. В результате Наталье пришлось обратиться в салон, чтобы снять ресницы, и мастера были в шоке, потому что ни одна жидкость не могла размягчить клей.
Избавившись от наращивания, россиянка пошла к офтальмологу, который объяснил, что ее зрение действительно упало, а если бы она не предприняла меры, могла бы и вовсе ослепнуть. В результате Наталья придала всю историю огласке в Интернете, а заодно написала жалобу на мастера в Роспотребнадзор.
Фото: pixabay
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