Россиянка едва не ослепла после того, как «мастер» приклеила ей ресницы суперклеем

Мастер предложила ей снять наращивание или нарастить новые – прямо на те, что уже приклеены. Когда клиентка попросила просто полностью переделать работу, Елена была не слишком довольна, но согласилась и в ходе процедуры нанесла ей на ресницы какую-то странную жидкость, которая начала сильно жечь ей глаза. Наталья признается, что ей было очень больно, ресницы еле удалось снять. А когда мастер начала приклеивать новые, девушка почувствовала характерный резкий запах суперклея. Более того, по окончании наращивания она начала задыхаться и не смогла открыть левый глаз. А по дороге домой все стало еще хуже: начались жжение и резь в глазах, а через некоторое время появились серьезные проблемы со зрением. В результате Наталье пришлось обратиться в салон, чтобы снять ресницы, и мастера были в шоке, потому что ни одна жидкость не могла размягчить клей.

Избавившись от наращивания, россиянка пошла к офтальмологу, который объяснил, что ее зрение действительно упало, а если бы она не предприняла меры, могла бы и вовсе ослепнуть. В результате Наталья придала всю историю огласке в Интернете, а заодно написала жалобу на мастера в Роспотребнадзор.

Фото: pixabay

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