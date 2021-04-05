Россияне выбрали самого красивого мужчину страны – и это не Нагиев (он на 2 месте)

Согласно данным аналитиков Исследовательского центра SuperJob, именно президент России – самый привлекательный мужчина страны. Специалисты выяснили это при помощи опроса, в котором приняли участие жители всех округов РФ. За Путина свои голоса отдали 18% мужчин и 17% женщин.

Всем остальным кандидатам, участвовавшим в голосовании, до Владимира Владимировича далеко: ни спортсмены, ни актеры, ни другие политики не смогли составить ему конкуренцию. Так, почетное второе место российские дамы отдали актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву – за него проголосовали 3%. На третьем и четвертом местах оказались Данила Козловский и Константин Хабенский. При этом в сравнении с прошлым годом популярность первого актера немного снизилась, а второго, наоборот, возросла. В список симпатичных мужчин россиянки также включили Сергея Лазарева, Алексея Воробьева, Павла Прилучного и Сергея Безрукова.