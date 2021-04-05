Россияне выбрали самого красивого мужчину страны – и это не Нагиев (он на 2 месте)
Согласно данным аналитиков Исследовательского центра SuperJob, именно президент России – самый привлекательный мужчина страны. Специалисты выяснили это при помощи опроса, в котором приняли участие жители всех округов РФ. За Путина свои голоса отдали 18% мужчин и 17% женщин.
Всем остальным кандидатам, участвовавшим в голосовании, до Владимира Владимировича далеко: ни спортсмены, ни актеры, ни другие политики не смогли составить ему конкуренцию. Так, почетное второе место российские дамы отдали актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву – за него проголосовали 3%. На третьем и четвертом местах оказались Данила Козловский и Константин Хабенский. При этом в сравнении с прошлым годом популярность первого актера немного снизилась, а второго, наоборот, возросла. В список симпатичных мужчин россиянки также включили Сергея Лазарева, Алексея Воробьева, Павла Прилучного и Сергея Безрукова.
Что же касается представителей сильной половины человечества, кроме Путина им нравятся только они сами: наиболее популярным ответом на вопрос был «Самый привлекательный мужчина России – это я». А медийные персоны набрали у них лишь по 1% голосов. Однако в их список попали Владимир Жириновский, Владимир Машков, Алексей Навальный, которые женщин оставили совершенно равнодушными.
Фото: starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!