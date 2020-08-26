Россиянам рассказали, в каком случае можно испортить кожу декоративной косметикой
В интервью радиостанции Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский рассказал, что в последние годы, благодаря блогерам и глянцевым журналам, многие девочки, девушки и женщины любят наносить себе макияж, потом стирать его и наносить другой, чтобы посмотреть, что больше идет и сделать красивые фотографии для социальных сетей. Подобный тест-драйв с последующим активным очищением со временем делает кожу гиперчувствительной.
«Кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человек. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях», – пояснил Едемский, добавив, что справиться с подобной проблемой впоследствии будет очень сложно. Не поможет даже полный отказ от декоративной косметики в пользу уходовой, ведь никогда нельзя предсказать, как эпидермис отреагирует на компоненты, входящие в состав кремов, масок и сывороток. Эксперт отметил, что, если гиперчувствительность уже появилась, скорее всего, удастся лишь снять некоторые из симптомов, но полностью избавиться от нее уже не получится.
Фото: depositphotos
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