Россиянам рассказали, в каком случае можно испортить кожу декоративной косметикой

«Кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человек. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях», – пояснил Едемский, добавив, что справиться с подобной проблемой впоследствии будет очень сложно. Не поможет даже полный отказ от декоративной косметики в пользу уходовой, ведь никогда нельзя предсказать, как эпидермис отреагирует на компоненты, входящие в состав кремов, масок и сывороток. Эксперт отметил, что, если гиперчувствительность уже появилась, скорее всего, удастся лишь снять некоторые из симптомов, но полностью избавиться от нее уже не получится.

Фото: depositphotos

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