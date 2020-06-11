Россиянам рассказали о новом способе остановить появление седых волос

Также Кохас отметила, что в последние годы ранняя седина стала настоящей проблемой. Если раньше этот процесс естественным образом запускался после 30-35 лет, сейчас нередки случаи, когда пигмент исчезает уже после 20-ти. Как правило, этот процесс запускается из-за сильного и продолжительного стресса. Однако если седые волосы начали появляться, не стоит их выдергивать пинцетом. Конечно, это самое простое и быстрое решение в случае с единичными проявлениями седины, но, к сожалению, на месте вырванных волосков вновь появятся обесцвеченные. «Многие действительно выдирают седые волосы в надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так. Если процесс поседения пошел, то он будет постепенным, либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях. Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение, и клетки перестают правильно функционировать. Наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос», – пояснила Ольга Кохас.

Фото: depositphotos

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