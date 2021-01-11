Россиянам рассказали, как не стать жертвой навязывания ненужных услуг в салонах красоты
В интервью радиостанции Sputnik эксперт отметил, что большинство пациентов клиник красоты привыкли безоговорочно доверять врачам. Однако, прежде чем отдавать свое лицо в руки профессионалов, стоит убедиться, что они не шарлатаны. Для этого неплохо бы проверить диплом о профессиональном образовании косметолога. Если он избегает этого, лучше обратитесь к другому специалисту, чтобы не стать жертвой самоучек или неквалифицированных людей. Кроме того, не лишним будет попросить предоставить сертификаты соответствия на все препараты, которые использует врач, особенно если речь идет об инвазивных методиках. Запомните, все филлеры, мезококтейли, ботулотоксины должны быть в списке разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Любых «чудодейственных» коктейлей, разработанных непосредственно в клинике, стоит избегать, чтобы не получить аллергическую реакцию или проблемы со здоровьем.
Также не стоит поддаваться на так называемый «бьюти-терроризм», когда вам начинают настойчиво навязывать дополнительные косметологические услуги, которые вы делать не планировали и которые вам вряд ли нужны. Тем более стоит насторожиться, если врач начинает оказывать на вас давление, заверяя, что ваша кожа находится в ужасном состоянии. Кроме того, Арканников посоветовал избегать многочисленных «авторских» методик, которые преподносятся как уникальные – это может быть попросту опасно.
«Важный пункт – авторские методики, здесь нужно быть осторожными. Есть общепризнанные методики, но если вам говорят, что в салоне методика, которой нет нигде в мире – это 100% развод. То же самое, если косметолог с порога начинает пугать вас, что все плохо, и готовит к тому, что будут долгие дорогостоящие процедуры», – сказал Станислав Арканников.
Помимо этого, эксперт напомнил, что не каждый косметолог может выполнять полный спектр заявленных процедур. Так, эстетист может оказывать уходовые услуги типа чистки и немедицинский массаж, но никак не инъекционные или аппаратные методики, косметологической сестре разрешено делать пилинги, несложные инвазивные манипуляции и медицинский массаж, назначенные доктором. И только врачу-косметологу разрешено прибегать к сложным инвазивным и аппаратным процедурам.
Фото: freepik
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