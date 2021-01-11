Россиянам рассказали, как не стать жертвой навязывания ненужных услуг в салонах красоты

Также не стоит поддаваться на так называемый «бьюти-терроризм», когда вам начинают настойчиво навязывать дополнительные косметологические услуги, которые вы делать не планировали и которые вам вряд ли нужны. Тем более стоит насторожиться, если врач начинает оказывать на вас давление, заверяя, что ваша кожа находится в ужасном состоянии. Кроме того, Арканников посоветовал избегать многочисленных «авторских» методик, которые преподносятся как уникальные – это может быть попросту опасно.

«Важный пункт – авторские методики, здесь нужно быть осторожными. Есть общепризнанные методики, но если вам говорят, что в салоне методика, которой нет нигде в мире – это 100% развод. То же самое, если косметолог с порога начинает пугать вас, что все плохо, и готовит к тому, что будут долгие дорогостоящие процедуры», – сказал Станислав Арканников.

Помимо этого, эксперт напомнил, что не каждый косметолог может выполнять полный спектр заявленных процедур. Так, эстетист может оказывать уходовые услуги типа чистки и немедицинский массаж, но никак не инъекционные или аппаратные методики, косметологической сестре разрешено делать пилинги, несложные инвазивные манипуляции и медицинский массаж, назначенные доктором. И только врачу-косметологу разрешено прибегать к сложным инвазивным и аппаратным процедурам.

Фото: freepik

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