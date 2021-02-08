Россиянам рассказали, как вылечить фурункул и при этом навредить себе
Как сообщил специалист в своем микроблоге в социальной сети Instagram, гнойно-некротический воспалительный элемент не возникает просто так: в 100% случаев его провоцирует золотистый стафилококк, который активизируется на фоне гормональных сбоев, неблагоприятных условий окружающей среды и ослабленного иммунитета. «Один из них мы не можем изменить — это особенность иммунной системы конкретного человека. Второй вполне можно корректировать — это особенности окружающей среды: потливость, контакт кожи с чем-то, качество воды, одежды и моющих средств, стиральные порошки и прочее. Третий, играющий очень важную роль, — это гормональный фон человека», – пояснил Комаровский.
Ни в коем случае нельзя вскрывать фурункул самостоятельно, чтобы не распространить инфекцию и не усугубить ситуацию, чтобы вылечить их нужно применить комплексную терапию: наносить антибактериальные препараты на место воспаления и принимать антистафилококковые внутрь. Подобрать грамотную схему лечения сможет только врач-терапевт. В том случае, если данный вариант не поможет и количество фурункулов будет только увеличиваться, придется обратиться к хирургу для более агрессивного вмешательства.
Фото: depositphotos
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