Россиянам рассказали, как вылечить фурункул и при этом навредить себе

Ни в коем случае нельзя вскрывать фурункул самостоятельно, чтобы не распространить инфекцию и не усугубить ситуацию, чтобы вылечить их нужно применить комплексную терапию: наносить антибактериальные препараты на место воспаления и принимать антистафилококковые внутрь. Подобрать грамотную схему лечения сможет только врач-терапевт. В том случае, если данный вариант не поможет и количество фурункулов будет только увеличиваться, придется обратиться к хирургу для более агрессивного вмешательства.

Фото: depositphotos

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