Россиянам перечислили главные бьюти-тренды 2021 года
Как сообщили эксперты онлайн-порталу «Медик форум», первое, что станет особенно востребовано в 2021 году, – это разнообразная косметика и процедуры против акне и высыпаний. Потому что уже в 2020-м четко обозначилась проблема маскне – прыщи, появление которых спровоцировано длительным ношением защитной маски из-за не утихающей пандемии коронавируса. Также распространение получат многочисленные бьюти-гаджеты для домашнего использования – массажеры, LED-маски, которые призваны продлить эффект от профессионального ухода, а в некоторых случаях и заменить его.
Кроме того, востребованными окажутся услуги мастеров, которые выезжают к своим клиентам на дом – запрос на маникюр, педикюр, наращивание ресниц, уход за кожей остается, но в салон ходить не все могут. Что касается активных компонентов в косметике, на смену ретинолу уже начал приходить бакухинол, который не менее эффективен в качестве антиэйдж-средства, но действует гораздо мягче. В свою очередь, в макияже по-прежнему будет актуален мейкап с акцентом на глаза, что вполне объяснимо, так как в 2021-м мы по-прежнему будем носить защитные маски.
Фото: pixabay
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