Россиянам перечислили главные бьюти-тренды 2021 года

Кроме того, востребованными окажутся услуги мастеров, которые выезжают к своим клиентам на дом – запрос на маникюр, педикюр, наращивание ресниц, уход за кожей остается, но в салон ходить не все могут. Что касается активных компонентов в косметике, на смену ретинолу уже начал приходить бакухинол, который не менее эффективен в качестве антиэйдж-средства, но действует гораздо мягче. В свою очередь, в макияже по-прежнему будет актуален мейкап с акцентом на глаза, что вполне объяснимо, так как в 2021-м мы по-прежнему будем носить защитные маски.

Фото: pixabay

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