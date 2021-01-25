Россиянам объяснили, почему в холода лучше не носить колготки под джинсы

Чтобы не замерзнуть зимой, рекомендуется вместо синтетических надевать под джинсы или брюки шерстяные колготки тонкое термобелье. Также не стоит пренебрегать двойной парой носков из натуральных материалов, желательно, чтобы одни из них были шерстяными. Кроме того, не стоит забывать, что некоторые джинсы изначально шьются с утепленной подкладкой с учетом потребностей людей, проживающих в холодном климате.

Фото: depositphotos

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