Россиянам объяснили, почему в холода лучше не носить колготки под джинсы
Предполагается, что, благодаря колготкам, между ними и джинсами должна образоваться «подушка» теплого воздуха, что поможет не замерзнуть в холодную погоду. Однако проблема заключается в том, что, как сообщает онлайн-издание Elle, колготки сделаны из гладкого синтетического материала полиамид, который не проводит тепло. А значит, они неэффективны в качестве утеплителя, и даже наоборот, оказывают противоположный эффект.
Чтобы не замерзнуть зимой, рекомендуется вместо синтетических надевать под джинсы или брюки шерстяные колготки тонкое термобелье. Также не стоит пренебрегать двойной парой носков из натуральных материалов, желательно, чтобы одни из них были шерстяными. Кроме того, не стоит забывать, что некоторые джинсы изначально шьются с утепленной подкладкой с учетом потребностей людей, проживающих в холодном климате.
Фото: depositphotos
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