Россиянам назвали одежду, которую вредно носить при сырой погоде

Медик также добавила, что из-за неправильного теплообмена долгое ношение подобной одежды может стать причиной серьезных проблем со здоровьем: может подняться артериальное давление, развиться дерматит, обостриться псориаз и экзема, невралгия, а если вспотеть в наряде, который не пропускает воздух, а потом оказаться на сквозняке, что не редкость, есть риск заболеть ОРЗ. В то же время в резиновых сапогах ноги часто потеют, что провоцирует ускоренное развитие грибковых болезней, потому для осени в городе лучше выбрать кроссовки или обувь на толстой подошве, а лужи элементарно обходить стороной.

Фото: freepik

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