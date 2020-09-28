Россиянам назвали одежду, которую вредно носить при сырой погоде
В беседе с радиостанцией Sputnik эксперт пояснила, что данный вид одежды не предназначен для постоянного ношения, однако горожане часто при первой непогоде облачаются в резиновые сапоги и дождевики и только в них и выходят из дома. Однако в подобном облачении можно попросту «свариться», потому что она не пропускает воздух.
«В мегаполисе, я считаю, нецелесообразно ношение дождевиков и резиновых сапог, потому что можно носить зонтик, есть, где укрыться, есть транспорт. Дождевики – это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция», – пояснила Алексеева.
Медик также добавила, что из-за неправильного теплообмена долгое ношение подобной одежды может стать причиной серьезных проблем со здоровьем: может подняться артериальное давление, развиться дерматит, обостриться псориаз и экзема, невралгия, а если вспотеть в наряде, который не пропускает воздух, а потом оказаться на сквозняке, что не редкость, есть риск заболеть ОРЗ. В то же время в резиновых сапогах ноги часто потеют, что провоцирует ускоренное развитие грибковых болезней, потому для осени в городе лучше выбрать кроссовки или обувь на толстой подошве, а лужи элементарно обходить стороной.
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!