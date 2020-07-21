Россиянам напомнили, почему опасно загорать в солярии (и дело не только в раке кожи)
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов в эфире радиостанции Sputnik сообщил, что загар – это реакция кожи на термический ожог, в результате которого она не только приобретает золотистый оттенок, но и теряет эластичность и преждевременно стареет – возникают гиперпигментация и морщины. А в случае, если воздействие ультрафиолета было сильным, что, как правило, и бывает в солярии, где легко обгореть за 10 минут, может снизиться иммунитет. Это, в свою очередь, приведет к тому, что человек начнет чаще болеть простудными заболеваниями.
Кроме того, Титов напомнил, что есть категория людей, которым любой загар категорически противопоказан – это обладатели светлой, молочно-белой кожи и кожи с веснушками, а также рыжеволосые и натуральные блондины. «У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи», – объяснил доктор.
Фото: depositphotos
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