Россиянам напомнили, почему опасно загорать в солярии (и дело не только в раке кожи)

Кроме того, Титов напомнил, что есть категория людей, которым любой загар категорически противопоказан – это обладатели светлой, молочно-белой кожи и кожи с веснушками, а также рыжеволосые и натуральные блондины. «У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи», – объяснил доктор.

Фото: depositphotos

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