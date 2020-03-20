Россиян предупредили о главной опасности для здоровья во время домашней самоизоляции

Чтобы избежать ожирения, Тутельян рекомендует снизить свой привычный суточный рацион на 200-300 ккал. По его словам, суточная калорийность занятого умственным трудом мужчины, ведущего малоподвижный образ жизни, должна составлять не больше 2500 ккал, а для женщин – не более 1700-1800 ккал. Кроме того, эксперт посоветовал меньше пить алкогольные напитки, обязательно делать дома хотя бы утреннюю зарядку и по возможности выходить на пешие прогулки, пока их еще не запретили.

Фото: depositphotos

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