Россиян предупредили о главной опасности для здоровья во время домашней самоизоляции
По словам врача, которые приводит российское издание «Известия», когда И человек ходит в офис, он хотя бы немного двигается – идет пешком до остановки общественного транспорта и до здания компании, в котором работает, на обед. А во время самоизоляции физическая активность сводится практически к нулю. Кроме того, постоянное нахождение дома приводит к тому, что человеку становится скучно, что станет дополнительным фактором, чтобы больше есть. Все это приведет к тому, что с карантина вы можете выйти, сильно поправившись.
«Оценить даже среднюю вероятную прибавку в весе из-за домашнего режима проблематично — все зависит от индивидуальных особенностей организма», сказал главный внештатный диетолог Минздрава.
Чтобы избежать ожирения, Тутельян рекомендует снизить свой привычный суточный рацион на 200-300 ккал. По его словам, суточная калорийность занятого умственным трудом мужчины, ведущего малоподвижный образ жизни, должна составлять не больше 2500 ккал, а для женщин – не более 1700-1800 ккал. Кроме того, эксперт посоветовал меньше пить алкогольные напитки, обязательно делать дома хотя бы утреннюю зарядку и по возможности выходить на пешие прогулки, пока их еще не запретили.
Фото: depositphotos
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