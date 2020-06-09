Российский мастер сделала маникюр в форме женской груди и шокировала пользователей Сети

Видеоролик, демонстрирующий этапы создания ногтевого дизайна, был подписан: «Узнали ли вы свою грудь? Какая из них?» Новая работа вызвала у пользователей Сети смешанную реакцию. Большинство из них были явно шокированы и смущены увиденным. В комментариях под постом было очень много смайликов, которые изображают тошноту. «Это такая неуместная работа, что мне физически плохо на нее смотреть», «Спасибо, я уже ненавижу эту работу», «Мне страшно видеть это», «Это просто ужас!», «Безумие!» – написали они. Другие были настолько озадачены, что смогли лишь задать вопрос «зачем?» и заявили, что эти «груди на ногтях» больше похожи на прыщи, из одного из которых к тому же сочится гной: «Если у кого-то из вас грудь выглядит так, сходите к врачу – вам точно пора провериться!», «Я серьезно думала, что это гнойники». Хотя нашлись и те, кто оценил работу положительно: «Очень креативно, люблю ваши странные работы независимо от того, что думают другие». Правда стоит отметить, что таких пользователей было абсолютное меньшинство.