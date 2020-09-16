Российский диетолог заявила, что бодипозитив поощряет вредные пищевые привычки

Однако, по мнению диетолога, этот путь ведет к разрушению здоровья. При отсутствии контроля за тем, что человек ест и в каких количествах, вес просто выходит из-под контроля и начинает расти еще больше, а вместе с ним появляются и проблемы с сердечно-сосудистой системой, развивается гипертония и начинается скрытый воспалительный процесс в организме, который может привести к онкологии. Причем возникнуть подобные проблемы со здоровьем могут даже у молодых людей, у которых все чаще встречается избыточный вес, который очень легко набрать, но впоследствии сложно сбросить, так как нет развитой культуры питания.

Фото: Instagram ashleygraham

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