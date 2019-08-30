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«Российская Анита Экберг»: 41-летняя Ирина Пегова покорила поклонников пышными формами в мини-платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова

Фото: Instagram Ирины Пеговой

Ирина Пегова показала новый образ, восхитивший подписчиков ее блога.

«Нормально так, в 10:00 утра кинопробы, да еще такой героини», — написала она.

Поклонники высоко оценили образ актрисы и даже нашли сходство с секс-символом итальянского кино 60-х годов: «Российская Анита Экберг, муза Феллини. Знаменитая сцена в фильме "Сладкая жизнь", где она купается в фонтане».

«Вот это ножки и фигурка», «Такое ощущение, что вам Ирина снова восемнадцать👍👍👍 Красавица с красивой фигурой👍👍👍Загар вам к лицу», «Обалдеть, какие формы... 😍», «Ой, какая худышка с шикарным бюстом», «Красотка, да еще природа наделила всем!! Завидую вам оочень белой завистью», «Вы просто сногсшибательно выглядите», «Вы шикарная!!!», «Вам очень хорошо в этом платье», «Прям девочка-припевочка», «Видно, что довольна собой, загоревшая, похудевшая!!! Молодец», «Мне кажется, вы прям еще моложе стали. Очень красивая и талантливая», «Красотка и актриса замечательная. Счастья и творческих успехов», — обсуждают они.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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