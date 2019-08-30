«Российская Анита Экберг»: 41-летняя Ирина Пегова покорила поклонников пышными формами в мини-платье

«Вот это ножки и фигурка», «Такое ощущение, что вам Ирина снова восемнадцать👍👍👍 Красавица с красивой фигурой👍👍👍Загар вам к лицу», «Обалдеть, какие формы... 😍», «Ой, какая худышка с шикарным бюстом», «Красотка, да еще природа наделила всем!! Завидую вам оочень белой завистью», «Вы просто сногсшибательно выглядите», «Вы шикарная!!!», «Вам очень хорошо в этом платье», «Прям девочка-припевочка», «Видно, что довольна собой, загоревшая, похудевшая!!! Молодец», «Мне кажется, вы прям еще моложе стали. Очень красивая и талантливая», «Красотка и актриса замечательная. Счастья и творческих успехов», — обсуждают они.