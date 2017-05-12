Многодетная мама Екатерина Климова опубликовала новый сексуальный снимок

Для многих пользователей Сети Екатерина Климова — идеал женской красоты, что неудивительно, ведь фигуре 39-летней актрисы можно только позавидовать. Сама звезда признается, что оставаться в прекрасной форме ей помогает правильное питание, а также активные занятия спортом.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 12 2017 в 3:28 PDT

Стройное и подтянутое тело позволяет Климовой носить облегающие и сексуальные наряды, подчеркивающие все достоинства. Так, сегодня актриса опубликовала новое фото в откровенном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав роскошные формы.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Июн 28 2017 в 2:18 PDT