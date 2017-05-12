«Роскошная женщина!»: Екатерина Климова взбудоражила поклонников фото в откровенном наряде
Многодетная мама Екатерина Климова опубликовала новый сексуальный снимок
Для многих пользователей Сети Екатерина Климова — идеал женской красоты, что неудивительно, ведь фигуре 39-летней актрисы можно только позавидовать. Сама звезда признается, что оставаться в прекрасной форме ей помогает правильное питание, а также активные занятия спортом.
Стройное и подтянутое тело позволяет Климовой носить облегающие и сексуальные наряды, подчеркивающие все достоинства. Так, сегодня актриса опубликовала новое фото в откровенном платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав роскошные формы.
«Потрясающе выглядите», «Идеал женственности!», «Четверых детей точно не вы рожали)», «Самая обаятельная и привлекательная», «Роскошная женщина», «Дай бог каждому нормальному мужчине такую великолепную женщину как - вы !», — написали восхищенные поклонники.
Фото: eastnews.ru, instagram.com