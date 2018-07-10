«Роскошная дива»: Ани Лорак демонстрирует пышный бюст и тонкую талию в алом купальнике

На днях Ани Лорак прилетела в Турцию, где дала концерт в одном из курортных городов. После нескольких часов, проведенных на пляже, артистка решила сфотографироваться на балконе номера в своем отеле.

«Люблю красный.. Люблю закат солнца.. Но пора готовиться к концерту!» — так подписала яркий снимок 39-летняя певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Она позировала в красном купальнике, показав аппетитный бюст и пышные бедра. Фигура звезды даст фору самой Памеле Андерсон, прославившей похожий наряд в сериале «Спасатели Малибу».