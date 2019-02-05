Роковая красотка из «Дикого ангела» Валерия Лорка растеряла былую привлекательность

Аргентинская актриса Валерия Лорка сыграла роль жгучей кудрявой брюнетки Марты в суперпопулярном сериале «Дикий ангел». Но время не щадит никого, и сегодня 50-летняя артистка, разумеется, выглядит уже иначе, хотя и умудрилась сохранить прекрасную фигуру. Это видно на снимках, которыми Валерия с удовольствием и часто делится с интернет-пользователями в Instagram.

«Эх, уже не та», «Постарела, хотя все равно огонь», «В любом случае вы красавица», — пишут актрисе русскоязычные поклонники.