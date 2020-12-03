Родившаяся с «синдромом спутанных волос» девочка покорила Сеть своей необычной прической
Фото: Instagram shilahmadison
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, из-за генетической аномалии в волосах австралийской девочки отсутствует белок, отвечающий за их выпрямление, из-за этого, если посмотреть на прядь под микроскопом, она будет напоминать форму сердца. Это заболевание также известно как «синдром запутанных волос». Из-за этого прическа Шайлы всегда выглядит так, будто она только что засунула пальцы в розетку.
Когда девочка была помладше, она очень комплексовала из-за этой своей особенности, потому постоянно скрывала свою шевелюру под шапкой, шарфом или просила маму постричь ее как можно короче. Усиливало ее неуверенность в себе и то, что ее постоянно дразнили хулиганы и дети в школе. «Меня часто дразнят и называют "болваном" в школе. Сейчас мне уже нравится, как я выгляжу, но в то же время я ненавижу ее, когда на улице дует ветер!», — со смехом заявила Шайла, добавив, что ей очень помогло, когда мама, Селеста, отвела ее к парикмахеру, который специализируется на работе с волосами африканского типа. Мастер заплела ей косички, чтобы убрать непослушные пряди от лица, что девочке очень пришлось по душе.
Селеста, которая работает учителем в школе, сказала, что понятия не имеет, что послужило причиной такой генетической аномалии у ее ребенка — ни у кого в семье нет этого синдрома. «Моя дочь была совершенно другой до трех месяцев от роду. Но затем ее каштановые детские волосики выпали, как и должно было быть, а новые стали расти строго перпендикулярно ее голове и никак не хотели приглаживаться. Мы с мужем никогда раньше такого не видели!».
Сегодня Шайла чувствует себя вполне уверенно со своей прической, она знает, что ее волосы привлекают внимание, потому что люди часто ее фотографируют, но ее это не очень волнует — в социальных сетях благодаря Селесте она стала своего рода знаменитостью с маленькой армией преданных поклонников, и ей это нравится. Мать девочки призналась, что захотела поделиться этой историей, чтобы привлечь внимание общественности к ее необычному и довольно редкому заболеванию.
Фото: Instagram shilahmadison
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