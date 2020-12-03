Родившаяся с «синдромом спутанных волос» девочка покорила Сеть своей необычной прической

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, из-за генетической аномалии в волосах австралийской девочки отсутствует белок, отвечающий за их выпрямление, из-за этого, если посмотреть на прядь под микроскопом, она будет напоминать форму сердца. Это заболевание также известно как «синдром запутанных волос». Из-за этого прическа Шайлы всегда выглядит так, будто она только что засунула пальцы в розетку.

Когда девочка была помладше, она очень комплексовала из-за этой своей особенности, потому постоянно скрывала свою шевелюру под шапкой, шарфом или просила маму постричь ее как можно короче. Усиливало ее неуверенность в себе и то, что ее постоянно дразнили хулиганы и дети в школе. «Меня часто дразнят и называют "болваном" в школе. Сейчас мне уже нравится, как я выгляжу, но в то же время я ненавижу ее, когда на улице дует ветер!», — со смехом заявила Шайла, добавив, что ей очень помогло, когда мама, Селеста, отвела ее к парикмахеру, который специализируется на работе с волосами африканского типа. Мастер заплела ей косички, чтобы убрать непослушные пряди от лица, что девочке очень пришлось по душе.