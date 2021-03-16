Результаты тест-драйва дорогой косметики и бюджетных аналогов удивили звезду TikTok
Как сообщает онлайн-издание Daily Mail, многие женщины в мире постоянно мучаются, какую декоративную косметику купить — дорогую или подешевле. Однако цена не всегда равна качеству — эту истину и доказала в очередной раз известная американская блогерша Эрин Дуган Юрчак. По ее словам, ради эксперимента она одну половину лица накрасила средствами, стоимость которых составила 394 доллара, а другую — бюджетными продуктами за 86 долларов. Деликатные стрелки, розовые тени и нюдовые губы — именно такой образ она решила создать в рамках своего исследования.
Фото: Кадр из TikTok
Каково же было удивление девушки, когда, завершив макияж, она практически не заметила разницы. По ее словам, если не знать, что она использовала разные продукты, об этом практически невозможно догадаться. Эрин отметила, что основную разницу почувствовала лишь при нанесении продуктов: более дорогую косметику оказалось легче растушевывать и смешивать между собой, но на конечном результате этот факт практически никак не отразился. По ее ощущениям, кожа на более дешевой стороне лица была суше и была сильнее заметна ее текстура, но другим это не было заметно. Единственные продукты, которые сильно отличались по качеству, и разница была заметна другим людям — это средства для бровей.
Фото: Instagram erinduges, кадр из TikTok
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