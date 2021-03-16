Результаты тест-драйва дорогой косметики и бюджетных аналогов удивили звезду TikTok

Каково же было удивление девушки, когда, завершив макияж, она практически не заметила разницы. По ее словам, если не знать, что она использовала разные продукты, об этом практически невозможно догадаться. Эрин отметила, что основную разницу почувствовала лишь при нанесении продуктов: более дорогую косметику оказалось легче растушевывать и смешивать между собой, но на конечном результате этот факт практически никак не отразился. По ее ощущениям, кожа на более дешевой стороне лица была суше и была сильнее заметна ее текстура, но другим это не было заметно. Единственные продукты, которые сильно отличались по качеству, и разница была заметна другим людям — это средства для бровей.