logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Результат же налицо»: 64-летняя Любовь Успенская высказалась о своей внешности и слухах о пластике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Любовь Успенская

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Королева шансона Любовь Успенская показала забавное видео, сделанное во время косметологической процедуры.

Интернет-пользователи уже давно подозревают, что певица Любовь Успенская, разменявшая седьмой десяток, неоднократно делала пластические операции. Якобы иначе она не могла бы выглядеть настолько молодой и свежей. На днях Любовь Залмановна решила прокомментировать эти слухи, находясь на косметологической процедуре вместе с дочерью Татьяной.

«Те, кто пишут мне, что я сделала пластические операции, просто ничего не знают о том, что сегодня в мире столько есть процедур!» — заявила Успенская. Дочь ей вторит: «Видите, результат же налицо!».

Впрочем, многих фолловеров заявление певицы не убедило. Некоторые по-прежнему обвиняют Любовь в обмане и злоупотреблении фотошопом. А вам как кажется, ложилась ли исполнительница под нож хирурга?

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...