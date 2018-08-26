«Результат же налицо»: 64-летняя Любовь Успенская высказалась о своей внешности и слухах о пластике

Интернет-пользователи уже давно подозревают, что певица Любовь Успенская, разменявшая седьмой десяток, неоднократно делала пластические операции. Якобы иначе она не могла бы выглядеть настолько молодой и свежей. На днях Любовь Залмановна решила прокомментировать эти слухи, находясь на косметологической процедуре вместе с дочерью Татьяной.

«Те, кто пишут мне, что я сделала пластические операции, просто ничего не знают о том, что сегодня в мире столько есть процедур!» — заявила Успенская. Дочь ей вторит: «Видите, результат же налицо!».