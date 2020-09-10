Рената Литвинова удивила ярким цветом волос и креативным макияжем: «Теперь мой новый образ»

«Это прям круто», «Джокер Литвинова», «Потрясающе красивый образ... Креативный, женственный, экстравагантный, неземной», «Шикарно! Как же отлично, что элегантность может быть такой: дерзкой, творческой, без этого ужасного нафталина. Богиня», «Стильно, изысканно», «Потрясающая», «Не стареющая внутри», «Рената, Вам идут любые образы, радуйте нас почаще. Вы вне времени, моды, возраста», - обсуждают в комментариях.