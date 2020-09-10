Рената Литвинова удивила ярким цветом волос и креативным макияжем: «Теперь мой новый образ»
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Какая картинка приходит вам на ум, когда вы слышите «Рената Литвинова»? Светлые волосы, красная помада, необычная одежда и манера говорить? Фото, которое опубликовала в своем блоге звезда, впечатлило публику.
«Теперь мой новый образ», - написала она.
«Это прям круто», «Джокер Литвинова», «Потрясающе красивый образ... Креативный, женственный, экстравагантный, неземной», «Шикарно! Как же отлично, что элегантность может быть такой: дерзкой, творческой, без этого ужасного нафталина. Богиня», «Стильно, изысканно», «Потрясающая», «Не стареющая внутри», «Рената, Вам идут любые образы, радуйте нас почаще. Вы вне времени, моды, возраста», - обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram/@renatalitvinovaofficiall
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