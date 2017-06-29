Актриса удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Сегодня 50-летняя Рената Литвинова опубликовала новое фото, которое тут же вызвало бурю эмоций у ее подписчиков. Дело в том, что актриса, много лет остававшаяся верной своему богемному образу, продемонстрировала новую ультракороткую и очень дерзкую стрижку.

Фото Литвинова лаконично подписала: «Изменения».

Пользователи Сети осыпали звезду комплиментами, отметив, что новая прическа ей безумно идет: «Вот это ваше - стрижка», «Очень круто!», «Круто!», «Шик», «Очень атмосферная прическа», «Как всегда, волшебна».

А как вам новый образ актрисы?

Фото: instagram.com, eastnews.ru