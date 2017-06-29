Актриса удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Сегодня 50-летняя Рената Литвинова опубликовала новое фото, которое тут же вызвало бурю эмоций у ее подписчиков. Дело в том, что актриса, много лет остававшаяся верной своему богемному образу, продемонстрировала новую ультракороткую и очень дерзкую стрижку.