Рената Литвинова продемонстрировала новую дерзкую стрижку
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Актриса удивила поклонников ультракороткой стрижкой
Сегодня 50-летняя Рената Литвинова опубликовала новое фото, которое тут же вызвало бурю эмоций у ее подписчиков. Дело в том, что актриса, много лет остававшаяся верной своему богемному образу, продемонстрировала новую ультракороткую и очень дерзкую стрижку.
Фото Литвинова лаконично подписала: «Изменения».
Пользователи Сети осыпали звезду комплиментами, отметив, что новая прическа ей безумно идет: «Вот это ваше - стрижка», «Очень круто!», «Круто!», «Шик», «Очень атмосферная прическа», «Как всегда, волшебна».
А как вам новый образ актрисы?
Фото: instagram.com, eastnews.ru