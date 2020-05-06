Рената Литвинова и ее красавица-дочь сделали «парный» весенний макияж: «Сегодня мы никуда не пойдем»

Рената Литвинова и ее красавица-дочь сделали «парный» весенний макияж: «Сегодня мы никуда не пойдем»
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
Дочь Ренаты Литвиновой растет настоящей красавицей, и время от времени ее портреты появляются в мамином блоге.
«Сегодня мы никуда не пойдем», — написала звезда.
«Ну и дома будете красивее всех», «Какая у Вас дочь красавица... копия мама», «Какая девушка... фантастической красоты», «Доча наикрасивейшие продолжение», «Такая милая мама такая же доченька... такой красивый разрез глаз», «Какие стрелки», «Ох уж эти стрелки.. Женщины годами мучаются не могут красиво вывести. А тут у девушки такая красота. С пеленок наверное учили», «Уля хочет выглядеть старше) как и все мы в детстве», «Ульяна просто звезда Голливуда конца 60-ых», «Дочурка похожа на Мерилин Монро! Красавица», «Ульяна здесь копия Тейлор Свифт», «Юная Бриджит Бардо с прекрасной Королевой», «Ульяна сама Весна», «Очень красивые! У Ульяны очень красивый цвет волос», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram
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