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Рельефные мышцы и упругая кожа: Тина Канделаки показала результаты тренировок в бассейне

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Канделаки

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42-летняя Тина Канделаки объяснила, почему стремящимся к здоровому образу жизни людям не стоит забывать о бассейне или почаще бывать на пляже.

Тина Канделаки не только является генпродюсером спортивного канала «Матч ТВ», но и собственным примером заряжает поклонников на успех в стремлении вести здоровый образ жизни и часто тренироваться. Звезда постоянно публикует в своем микроблоге снимки с занятий разными видами спорта, в том числе фото из бассейна.

«Согласитесь, плавать необходимо не только в отпуске, но и дома. Тренировки в воде - отличный способ привести себя в порядок. Готовиться к пляжу, подтягивая ноги, плечи и пресс, надо заранее, поэтому логично сочетать кардиотренировки в парке и бассейне. Плавание позволяет набрать или поддержать форму и одновременно расслабиться», — сообщила Тина, выложив снимок в купальнике.

Канделаки продемонстрировала подтянутые руки, пышный бюст и идеальный пресс. Фолловеры поблагодарили ее за вдохновение и осыпали комплиментами.

Фото и видео: Instagram

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