«Раздеваться вам не к лицу»: смелый образ Юлии Высоцкой в сияющем пиджаке разозлил ее поклонников

«Хорошее начало недели. Съемка была веселой, легкой, стремительной», — поделилась она.
«Неприлично оголилась. Вы серьезная женщина, жена уважаемого человека, раздеваться вам не к лицу», «А зачем родинки зафотошопили?», «Что то фото все откровеннее...», «Обделена любовью и вниманием любимого мужчины», «Оголяться обязательно??? Вам это не идет , у Вас благородный имидж, правильный.....», «Ах Юлия, это не Ваш конек. Sexuality — это не то. Вы надежная, правильная, домашняя...», «Просто ужасно! Вы с такой интелегентной семьи...», — осуждают одни подписчики.
«А мне вы очень нравитесь в этом образе!!!! Красивая!!!!», «Очень для меня ресурсная фотография. Подняли настроение, вдохновили», «Шикарно! Вы роскошная женщина. А блюстителей морали не слушайте -завидуют», — делают комплименты другие.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!