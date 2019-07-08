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«Раздеваться вам не к лицу»: смелый образ Юлии Высоцкой в сияющем пиджаке разозлил ее поклонников

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Высоцкая

Фото: Instagram Юлии Высоцкой
45-летняя Юлия Высоцкая удивила фанатов откровенным образом.

«Хорошее начало недели. Съемка была веселой, легкой, стремительной», — поделилась она.

«Неприлично оголилась. Вы серьезная женщина, жена уважаемого человека, раздеваться вам не к лицу», «А зачем родинки зафотошопили?», «Что то фото все откровеннее...», «Обделена любовью и вниманием любимого мужчины», «Оголяться обязательно??? Вам это не идет , у Вас благородный имидж, правильный.....», «Ах Юлия, это не Ваш конек. Sexuality — это не то. Вы надежная, правильная, домашняя...», «Просто ужасно! Вы с такой интелегентной семьи...», — осуждают одни подписчики.

«А мне вы очень нравитесь в этом образе!!!! Красивая!!!!», «Очень для меня ресурсная фотография. Подняли настроение, вдохновили», «Шикарно! Вы роскошная женщина. А блюстителей морали не слушайте -завидуют», — делают комплименты другие.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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