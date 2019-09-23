Рассуждения Марии Погребняк о неухоженных женах обидели россиянок: «Не всех мужья так обеспечивают»

«Маша, ну не у всех среднестатистических женщин России есть возможность родить по 3е детей и Всегда Выглядеть Безукоризненно... не у всех мужья могут позволить так обеспечить свою жену, чтобы она выглядела, как ты и Всегда была в Идеальной Форме! Да и не все женщины роботы — 24 часа в сутки думать о своем лице, фигуре и т.д. Для этого нужно много времени — как не крути и соответсвенно финансовых возможностей», «У нее средства по уходу за кожей только тысяч на 70 рублей... как минимум)) Так что, давайте не будем тут... деньги не при чем))», «Слишком уж Мария себя любит, посмотрела бы на нее, если денег в кармане на месяц было всего 60 тысяч и этого должно хватить на все», — возмутились подписчицы.

Отсутствие средств и времени для ухода за собой Мария считает оправданием лени: «Ну давайте возьмем фигуру! Больших затрат не составит правильно питаться! Овощи, грудка, рыбка! Встать на 30 мин раньше и сделать зарядку! Волосы можно собрать в аккуратный пучок! Косметика может быть не дорогой! Купить Тональный, блеск для губ, тени, тушь, румяна! Все это нанести по времени 15 мин! Уход за лицом: гимнастика, умывание, скраб, крем! И 1 раз в месяц чистку! Хотя бы так! Если есть морщины — ботокс! Он делается 1 раз в 6 месяцев».

«Женщина должна быть счастлива и святится изнутри», — подытожила жена футболиста.

А вы на чьей стороне?