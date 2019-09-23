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Рассуждения Марии Погребняк о неухоженных женах обидели россиянок: «Не всех мужья так обеспечивают»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Погребняк

Фото: Instagram Марии Погребняк

Многодетная мама Мария Погребняк уверена: после замужества женщины не должны расслабляться.

Стройная фигура, идеальный блонд, кукольное лицо — для многих 30-летняя Мария Погребняк является примером для подражания. Секрет ее прост — модель и бизнес-леди считает, что и до, и после брака женщинам нужно работать над собой и своей внешностью.

«Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я вижу разницу: женщина до брака и женщина после брака! Я наблюдатель по жизни! Девушки до брака стараются быть идеальными для своего любимого, это касается как внешнего вида, так и поведения! Всегда ухожены, веселы, задорны, улыбчивы, сексуальны, беззаботны, все понимают, их все устраивает в любимом... Но после замужества почему-то многие женщины "переобуваются". Забивают на свой внешний вид, беззаботность исчезает, начинаются одни претензии и упреки, муж всегда что-то должен, улыбка только если заслужил! А главное, стараются полностью изменить супруга! Т.е вначале отношений их все устраивало, например: его встречи с друзьями, неаккуратность, скупость на комплименты, что и не особо романтичный, а сейчас вдруг "не похож на Хью Гранта — компенсируй бриллиантом"! Не тусить с друзьями, выполнять ваши требования в обмен на то, что у него есть жена. Как-то это нечестно», — написала она в блоге.

«Маша, ну не у всех среднестатистических женщин России есть возможность родить по 3е детей и Всегда Выглядеть Безукоризненно... не у всех мужья могут позволить так обеспечить свою жену, чтобы она выглядела, как ты и Всегда была в Идеальной Форме! Да и не все женщины роботы — 24 часа в сутки думать о своем лице, фигуре и т.д. Для этого нужно много времени — как не крути и соответсвенно финансовых возможностей», «У нее средства по уходу за кожей только тысяч на 70 рублей... как минимум)) Так что, давайте не будем тут... деньги не при чем))», «Слишком уж Мария себя любит, посмотрела бы на нее, если денег в кармане на месяц было всего 60 тысяч и этого должно хватить на все», — возмутились подписчицы.

Отсутствие средств и времени для ухода за собой Мария считает оправданием лени: «Ну давайте возьмем фигуру! Больших затрат не составит правильно питаться! Овощи, грудка, рыбка! Встать на 30 мин раньше и сделать зарядку! Волосы можно собрать в аккуратный пучок! Косметика может быть не дорогой! Купить Тональный, блеск для губ, тени, тушь, румяна! Все это нанести по времени 15 мин! Уход за лицом: гимнастика, умывание, скраб, крем! И 1 раз в месяц чистку! Хотя бы так! Если есть морщины — ботокс! Он делается 1 раз в 6 месяцев».

«Женщина должна быть счастлива и святится изнутри», — подытожила жена футболиста.

А вы на чьей стороне?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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