Раскрыты секреты идеальной укладки и натурального макияжа Кейт Миддлтон

Что же касается цвета, Ричард не боится умеренных экспериментов – он регулярно добавляет светлые оттенки с плавными переходами в технике «брондирование» при окрашивании, чтобы придать свежести образу Кейт. Когда Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году, она была темноволосой шатенкой, сейчас же ее цвет волос более мягкий и светлый. Также стилист периодически меняет ее стрижку, то добавляя новые слои или удлиненную челку, то укорачивая длину. «Определенно, за последние годы прическа герцогини стала легче и нежнее. Несколько светлых бликов, умело расставленные, сделали образ более мягким. При этом мы не прибегали к жесткому обесцвечиванию и не превратили ее в блондинку», – пояснил Уорд. Кроме того, специалист прибегает к еще одной хитрости: он добавляет искусственные пряди к прическе. У Миддлтон от природы густые волосы, но дополнительный объем никогда не помешает, делается все настолько деликатно, что без микроскопа их не обнаружить. Также Уорд для укладки использует крупные бигуди на липучках: «Это придает объем у корней и создает плавный и упругий изгиб локонов», — объяснил парикмахер.

А вот макияж Кейт Миддлтон традиционно предпочитает делать сама, так как сама очень хорошо знает свою внешность и как подчеркнуть ее достоинства. Она всегда предпочитает естественный мейкап с акцентом на глаза. Знаменитый визажист Десмонд Гранди, работавший в том числе с Хеленой Кристенсен и Моникой Беллуччи, рассказал, к каким приемам обычно прибегает герцогиня. «У Кейт отличная кожа, поэтому ей не нужен тяжелый тон. Я думаю, что она использует более легкие, прозрачные основы», – пояснил он, добавив, что скульптурирование у нее всегда очень деликатное – немного персиковых румян на щеки, хайлайтера на скулы и бронзера для придания лицу отдохнувшего вида. Кроме того, Миддлтон крайне редко использует темные тени, предпочитая натуральную золотисто-бежевую палитру, для вечерних выходов она добавляет черный и темно-коричневый. При этом на нижний и верхний ресничный край герцогиня наносит черную подводку, а на ресницы — черную тушь. На губы супруга принца Уильяма наносит помады и блески ягодных оттенков неплотной текстуры.

Фото: globallook

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