Раскрыты несправедливости при составлении рейтинга самых красивых звезд мира
Материал, опубликованный интернет-изданием Jezebel, разоблачил несправедливости, которые существовали при выборе главных красавиц и красавцев. Нечестность заключалась в том, что в составлении списка кандидатов участвовали только два человека. Несмотря на то, что главное правило редакционной политики People в данном случае гласило, что «красивое лицо должно отражать безмятежность, остроумие, смелость или доброту. Оно должно иметь характер, чтобы достичь истинной красоты», на практике обращали внимание не только на внешний облик героев, но и на их профессиональные достижения. Это противоречило основному постулату, но это мало кого волновало.
Миллер добавляет, что члены так называемого жюри были «замечательными ребятами и хорошими редакторами, но при этом они были совершенно невежественны». Так, в начале 90-х у всех на слуху было имя Джоди Фостер, которая была невероятно красива и популярна, однако в 1993-м ей присудили только второе место в списке самых прекрасных людей, потому что в этом году у нее не было ярких работ в кино — «Молчание ягнят» вышло в 92-м.
При этом, по словам фоторедактора, ее коллеги часто забывали, что стандарты красоты — вещь переменчивая и весьма причудливая, и ориентировались лишь на свои представления о прекрасном, что не совсем справедливо.
Фото: globallook
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