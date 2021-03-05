Раскрыты несправедливости при составлении рейтинга самых красивых звезд мира

Миллер добавляет, что члены так называемого жюри были «замечательными ребятами и хорошими редакторами, но при этом они были совершенно невежественны». Так, в начале 90-х у всех на слуху было имя Джоди Фостер, которая была невероятно красива и популярна, однако в 1993-м ей присудили только второе место в списке самых прекрасных людей, потому что в этом году у нее не было ярких работ в кино — «Молчание ягнят» вышло в 92-м.

При этом, по словам фоторедактора, ее коллеги часто забывали, что стандарты красоты — вещь переменчивая и весьма причудливая, и ориентировались лишь на свои представления о прекрасном, что не совсем справедливо.

Фото: globallook

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