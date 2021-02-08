Раскрыты действенные способы сделать волосы густыми и блестящими

Как сообщает онлайн-издание The Sun, для сохранения шевелюры здоровой и красивой в вашем меню обязательно должны быть продукты, богатые витаминами А, Е, группы В, а также кальцием, фолиевой кислотой, также необходимо ежедневно употреблять в пищу высококачественный нежирный белок. Данный комплекс полезных веществ в больших количествах содержится в шпинате, рыбе и яйцах. Также эксперты рекомендуют есть больше зелени.

Специалист, имя которого не указано, отметил, что волосы на 99% состоят из белков, «поэтому для хорошего здоровья им необходимо достаточное количество аминокислот и белков. Диета, в которой последний отсутствует, может стать причиной выпадения волос, особенно у женщин», – добавил он.