Раскрыты 3 главных условия для долгой и здоровой жизни

Чтобы добиться подобных результатов, по словам эксперта, нужно соблюдать 3 простых правила. Первое из них – регулярные интеллектуальные нагрузки: людям любого возраста необходимо регулярно выполнять упражнения, развивающие концентрацию и внимание. Второе важное правило – умеренность в питании. Употреблять еду нужно исключительно небольшими порциями и придерживаться низкокалорийного рациона. Третье условие долголетия – физическая активность. По мнению Витали, движение доказало свою эффективность в предотвращении проблем с кровоснабжением и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт советует пожилым людям обязательно тренировать свою память при помощи разнообразных приложений, не полагаться только на заметки и записки, а пытаться держать в уме то, что что вы планируете делать сегодня – это помогает развитию рабочей памяти. Кроме того, по мнению Сильвии, повысить качество жизни можно еще и при помощи любимого дела. Стоит заниматься только тем, что действительно нравится и доставляет удовольствие, тогда и вкус к жизни не исчезнет с прожитыми годами.

Фото: pixabay

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