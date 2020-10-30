Раскрыт простой способ вернуть кроссовкам белизну — и обойдется это максимум в 200 рублей
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, белые кроссовки и теннисные туфли хороши всем, но у них есть всего один, но весьма существенный недостаток: они очень быстро становятся грязными – порой для этого достаточно всего лишь раз выйти на улицу. Стилист из Сиднея и по совместительству популярный блогер Тина Абейсекара, обожающая светлую обувь, поделилась лайфхаком, при помощи которого она возвращает ей первозданный вид.
По словам девушки, для этого она использует обычную меланиновую губку-ластик, первоначальное предназначение которой – удаление жирных пятен с кастрюль и очищение закопченных поверхностей, мыльного налета с плитки и других загрязнений бытового характера. Чтобы вернуть свежесть обуви Тина просто погружает губку в воду, а затем протирает поверхность теннисных туфель, одного-двух протираний хватает, чтобы потертости и следы носки на подошве и боках исчезли, а белизна, характерная для новой пары обуви, вернулась. Пользователи остались в восторге от этого лайфхака: «Вау! Спасибо за совет!», «Потрясающе! Придется попробовать!», «Невероятный результат», – написали одни, а другие поделились своими трюками, которые приносят похожий результат: «Скрабирование старой зубной щеткой с небольшим количеством пасты работает так же хорошо».
Фото: depositphotos
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